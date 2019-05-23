2019-05-23T12:45:35+03:00
Общество

В центре Красноярска появилась красная велодорожка

Через Каратанова – в сторону БКЗ и вантового моста
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярская появилась красная велодорожка. Фото: пресс-служба администрации городаВ центре Красноярская появилась красная велодорожка. Фото: пресс-служба администрации города
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В центре Красноярска появилась красная велодорожка. Новую разметку положили через улицу Каратанова в сторону площади Мира и Большого концертного зала. В мэрии поясняют: такой эксперимент они проводят в рамках развития безопасной велоиинфраструктуры. Примечательно, что новая разметка идет рядом с пешеходным переходом. Получается как бы: велосипедисты отдельно, пешеходы отдельно. Это позволит исключить возможность травматизма и конфликтных ситуаций, когда одни мешают другим.

Выбор места не случайный: как правило, этот перекресток велосипедисты минуют по пути на вантовый мост, а затем – на остров Татышев. И затем в обратном направлении. А сейчас это становится более актуальным, когда с наступлением лета количество любителей велосипедных прогулок увеличивается в разы.

Кстати, самим велосипедистам уточняют: красная дорожка не дает им преимущественного права на дороге. Двигаться по ней они могут только на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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