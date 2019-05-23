Boeing 737-800 получил повреждение при буксировке в норильском аэропорту

23 Май 09:14 2019-05-23T09:14:16+03:00

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В норильском аэропорту при буксировке получил повреждение Boeing 737-800. ЧП имело место еще 27 марта этого года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, тягач буксировал самолет со стоянки, воздушное судно соприкоснулось с платформой телескопического трапа, в результате было повреждено лакокрасочное покрытие фюзеляжа.

После выяснения всех причин прокуратура нашла виновных. Как оказалось, сотрудники аэропорта не соблюдали установленный законом порядок обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях. А именно недостаточно очистили от снега места для стоянки самолетов. К тому же повлияла и несогласованность действий аэропортовых служб.

На сегодня уже приняты меры к тому, чтобы пополнить автопарк аэропорта дополнительной снегоуборочной техников. В инструкции служб внесены дополнительные изменения, а начальника буксировочной бригады направили проходить дополнительную подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU