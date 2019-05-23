2019-05-23T09:14:16+03:00
Происшествия

Boeing 737-800 получил повреждение при буксировке в норильском аэропорту

Как повлияло ЧП на работу аэропортовых служб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Boeing 737-800 получил повреждение при буксировке в норильском аэропортуBoeing 737-800 получил повреждение при буксировке в норильском аэропортуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В норильском аэропорту при буксировке получил повреждение Boeing 737-800. ЧП имело место еще 27 марта этого года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, тягач буксировал самолет со стоянки, воздушное судно соприкоснулось с платформой телескопического трапа, в результате было повреждено лакокрасочное покрытие фюзеляжа.

После выяснения всех причин прокуратура нашла виновных. Как оказалось, сотрудники аэропорта не соблюдали установленный законом порядок обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях. А именно недостаточно очистили от снега места для стоянки самолетов. К тому же повлияла и несогласованность действий аэропортовых служб.

На сегодня уже приняты меры к тому, чтобы пополнить автопарк аэропорта дополнительной снегоуборочной техников. В инструкции служб внесены дополнительные изменения, а начальника буксировочной бригады направили проходить дополнительную подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы