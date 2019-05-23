2019-05-23T06:57:08+03:00
Экономика

Развитие «Енисейской Сибири» обсудят на ПМЭФ

Красноярская делегация посетит множество площадок и проведет ряд важных встреч для развития региона
Анастасия ШАЙХОВА
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Сергей ЛадыженкоСергей ЛадыженкоФото: Мария ЛЕНЦ
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Экономический форум северной столицы всегда привлекает внимание не только представителей крупного бизнеса, международных компаний, но и власти российских регионов:

- Питерский форум входит в число ключевых деловых площадок нашей страны, поэтому наше участие там обязательно запланировано, - комментирует Сергей Ладыженко, генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири». – Мы хотим провести ряд важных встреч с потенциальными и реальными инвесторами, поучаствовать в дискуссиях по поводу развития промышленности и реализации инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. Кроме того, мы планируем провести ряд переговоров по реализации проекта «Цифровая долина Красноярска», встретиться с инвесторами, которые хотели бы в краевом центре на принципах государственно-частного партнерства реализовывать ряд инициатив в социальной сфере. Также запланированы встречи с ключевыми консалтинговыми организациями для привлечения их к анализу инвестиционного и ресурсного экономического потенциала регионов «Енисейской Сибири».

Напомним, ПМЭФ-2019 состоится в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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