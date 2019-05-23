В Красноярске вновь проблемы с отловом собак

23 Май 05:14 2019-05-23T05:14:26+03:00

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В Красноярске вновь проблемы с отловом бездомных животных. Напомним, что заказчиком отлова выступает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства, подрядчиком – общество зоозащитников «Бездомный пес». Между заказчиком и подрядчиком заключен муниципальный контракт.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства и выявила нарушения регламента, утвержденного администрацией города еще 26 февраля 2016 года. Основные нарушения касаются несоблюдения сроков отлова безнадзорных животных. Также не выдается план-задание по заявкам о наличии собак на территории города. Руководителю УДИБа вынесено представление, прокуратура требует отработать механизм взаимоотношения с подрядчиком.

Отлов безнадзорных животных производится только на основании обращений граждан и юридических лиц, если ими замечено скопление собак в одном месте либо их агрессивное поведение. Обращения поступают на телефон службы 005 либо непосредственно в УДИБ. Сообщения от других органов, в том числе из полиции, в УДИБ не передаются.

ИСТОЧНИК KP.RU