2019-05-22T18:09:04+03:00
Общество

В Красноярском крае ради экологии закрыли баню и три лесопилки

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае ради экологии закрыли баню и три лесопилкиВ Красноярском крае ради экологии закрыли баню и три лесопилкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае экологи подвели итоги очередных проверок, по результатам которых была приостановлена деятельность четырех предприятий, нарушающих природоохранное законодательство. Три предприятия из этого списка занимаются лесопереработкой, один – в Пировском районе, два – в Лесосибирске. Проблема у всех одна: отсутствует организованная площадка для складирования отходов лесопиления. Сваливают хлысты и опилки, где придется.

- Лесопильные производства стоят на особом контроле в министерстве. Чаще всего они располагаются вблизи населенных пунктов и, нарушая природоохранное законодательство, подвергают опасности не только своих сотрудников, но и местных жителей. Проверки мы проводим регулярно и выявленные нарушители будут незамедлительно привлечены к ответственности, – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

В черном списке оказался и банный комплекс «Сундуки», который находится в Свердловском районе, на Базайской улице. Выяснилось, что организация работала без разрешительных документов на выбросы, а на дымовой трубе отсутствует очистное оборудование. Специалисты взяли пробы воздуха вблизи источника дыма и обнаружили в нем превышение диоксида серы, оксида и диоксида азота, а также оксида углерода. У владельцев есть 30 дней, чтобы исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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