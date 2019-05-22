2019-05-22T17:38:19+03:00
Общество

В Красноярском крае сдавать ЕГЭ будут 15 тысяч выпускников

Первый экзамен пройдет уже в понедельник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сдавать ЕГЭ будут 15 тысяч выпускниковВ Красноярском крае сдавать ЕГЭ будут 15 тысяч выпускниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае сдавать ЕГЭ в этом году будут 15 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Первые испытания пройдут уже в понедельник 27 мая. Это будут единые государственные экзамены по литературе и географии. В крае для них оборудуют 170 пунктов сдачи экзаменов, из них 56 – на труднодоступных территориях, 8 – на дому, 1 в учреждении здравоохранения и 1 – в детской колонии.

- Более 48% выпускников выбрали для сдачи обществознание, около 22% – физику, более 20% – биологию. При этом обязательные предметы – русский язык и математику – должны сдавать все участники. Также в этом году впервые предоставлена возможность сдать китайский язык в форме ЕГЭ, но в крае пока никто не изъявил такого желания. Думаю, что этот предмет будет востребован в следующие года, учитывая, что популярность в красноярских школах он уже набирает, – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Добавим, что контролировать экзамены будут 620 наблюдателей. А безопасность обеспечат сотрудники полиции. Плюс в каждом пункте будет дежурить медицинский работник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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