Работодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату почти на 61 миллион рублей
Работодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату на 60,87 миллиона рублей. При этом сумма задолженности за месяц уменьшилась на 3,23 миллиона – это 5,03 %. Такие данные «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили специалисты Красноярскстата. Они использовали для анализа сведения, которые предоставляли сами организации. Отметим, что представители малого бизнеса в этот список не вошли.
В крае насчитывается 11 организаций-должников, за месяц их стало на три меньше. Причиной невыплат является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов. Общая численность работников, которым недоплатили заработную плату, за месяц уменьшилась на 2,58% (на 38 человек) и составила 1 433 человека.
Для информации в Туве 7 предприятий-должников (+2 к предыдущему месяцу). Численность работников – 197 человек (+42), а сумма задолженности – 9,27 миллионов рублей (+0,79 миллионов).
В Хакасии работает только одна организации, которая не рассчиталась вовремя со своими работниками, их 50 человек, невыплаченная сумма составила 0,76 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU