2019-05-22T17:22:02+03:00
Общество

Работодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату почти на 61 миллион рублей

При этом за месяц цифра уменьшилась более чем на 3 миллиона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Работодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату почти на 61 миллион рублейРаботодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату почти на 61 миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Работодатели задолжали жителям Красноярского края зарплату на 60,87 миллиона рублей. При этом сумма задолженности за месяц уменьшилась на 3,23 миллиона – это 5,03 %. Такие данные «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили специалисты Красноярскстата. Они использовали для анализа сведения, которые предоставляли сами организации. Отметим, что представители малого бизнеса в этот список не вошли.

В крае насчитывается 11 организаций-должников, за месяц их стало на три меньше. Причиной невыплат является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов. Общая численность работников, которым недоплатили заработную плату, за месяц уменьшилась на 2,58% (на 38 человек) и составила 1 433 человека.

Для информации в Туве 7 предприятий-должников (+2 к предыдущему месяцу). Численность работников – 197 человек (+42), а сумма задолженности – 9,27 миллионов рублей (+0,79 миллионов).

В Хакасии работает только одна организации, которая не рассчиталась вовремя со своими работниками, их 50 человек, невыплаченная сумма составила 0,76 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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