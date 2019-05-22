В Красноярск приехали специалисты из Санкт-Петербурга – учить ремонтировать местные дороги
В Красноярск по приглашению МКУ «УДИБ» и департамента городского хозяйства приехали специалисты дорожной отрасли из Санкт-Петербурга. Их задачей было провести обучающий семинар на тему, как ремонтировать дороги, чтобы они служили долго и максимально эффективно.
После теоретической лекции столичные тренеры показали практический мастер-класс по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом. Опытным дорожникам наглядно продемонстрировали самый прогрессивный опыт работы с использованием современных материалов.
Сейчас в Красноярске при ямочном ремонте применяются 3 технологии: традиционная, когда вырезаются карты на дорожном полотне и укладывается асфальтобетонная смесь, струйно-инъекционный метод и метод с применением литых асфальтобетонных смесей, который наиболее распространен в Москве и Санкт Петербурге.
Специалисты представили красноярским подрядчикам различные виды оборудования. Из преимущество в том, что не нужно закупать специализированные машины, когда есть возможность оснастить существующую технику современным навесным оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU