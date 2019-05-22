В Туве девушка зарезала подругу из-за банальной ссоры

22 Май 16:14 2019-05-22T16:14:35+03:00

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В столице Тувы, Кызыле, 22-летняя девушка подозревается в убийстве своей 19-летней подруги. Причина – банальная ссора: не совладала с эмоциями. В результате – уголовное дело, предстоящий суд и долгое искупление наказания в исправительной колонии.

В пресс-службе тувинского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности.

17 мая около 9 часов утра в полицию сообщили, что в одном из частных дачных домов обнаружено тело 19-летней девушки с колото-резаной раной грудной клетки. Уголовное дело завели по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Оперативникам удалось быстро установить личность предполагаемой убийцы и задержать ее.

Подозреваемая призналась, что ночью она вместе с погибшей и третьей подругой распивали спиртные напитки в дачном домике. А между 6 и 7 часами утра вспыхнула ссора. Подозреваемая схватила нож и нанесла один удар в грудь противницы. Та умерла на месте. В настоящее время девушка задержана, ей предъявлено обвинение. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU