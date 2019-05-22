Сильные, выносливые и желающие ездить на квадроциклах по лесам: в заповедник «Хакасский» требуются госинспекторы

22 Май 15:35 2019-05-22T15:35:22+03:00

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В заповедник «Хакасский» требуются на работу государственные инспекторы. Такое объявление на своей странице в «Фейсбуке» разместил директор заповедника Виктор Непомнящий. Отличная возможность для молодых мужчин попробовать себя. Образование у кандидатов должно быть не ниже средне-специального. Приветствуется знание компьютера, а также основ строительства. Плюс желание постоянно совершенствоваться и стремиться к карьерному росту.

А теперь о главном: для государственного инспектора заповедника необходимо хорошее здоровье и выносливость. Ведь придется преодолевать большие расстояния по труднодоступным местам, ночевать в полевых условиях, гоняться за браконьерами и отслеживать редких животных. А в период с весны до осени – частенько заниматься тушением природных пожаров. Знание мототехники пригодится, потому как для быстроты инспекторы передвигаются по заповеднику на квадроциклах.

Что касается заработной платы, она зависит от стажа, опыта и других факторов. Но не ниже 18 тысяч рублей. Резюме можно направлять на электронную почту: nenimih@mail.ru и mail@zapovednik-khakassky.ru

ИСТОЧНИК KP.RU