Долг Красноярского края перед федеральным бюджетом составил 100 миллиардов рублей
Долг Красноярского края перед федеральным бюджетов снизился на 4 миллиарда рублей. Депутаты Заксобрания края как раз подводят промежуточные итоги и обсуждают весеннюю корректировку регионального бюджета. Таким образом, на сегодня цифры выглядят таким образом:
- доходы увеличиваются на 5,9 миллиардов рублей и составят 229,6 миллиардов;
- расходы возрастают на 9,7 миллиардов – 246,9 миллиардов рублей;
- дефицит составляет 17,3 миллиарда, сообщает интернет-издание newslab.ru.
По словам министра финансов края Владимира Бахаря, рост дефицита носит технический характер, так как край не планирует занимать деньги у федерации. Что касается госдолга, сейчас он составляет менее 100 миллиардов рублей.
Тем не менее, федерация субсидировала еще 5,9 миллиардов рублей, из которых 3,8 миллиарда пойдут на достройку и доукомплектование краевой больницы, 1,3 миллиарда – на переселение из аварийного и ветхого жилья и 900 миллионов – на лекарственно обеспечение.
ИСТОЧНИК KP.RU