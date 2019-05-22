2019-05-22T15:07:14+03:00
Экономика

Долг Красноярского края перед федеральным бюджетом составил 100 миллиардов рублей

Это на 4 миллиарда меньше, чем было полгода назад
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Долг Красноярского края перед федеральным бюджетом составил 100 миллиардов рублейДолг Красноярского края перед федеральным бюджетом составил 100 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Долг Красноярского края перед федеральным бюджетов снизился на 4 миллиарда рублей. Депутаты Заксобрания края как раз подводят промежуточные итоги и обсуждают весеннюю корректировку регионального бюджета. Таким образом, на сегодня цифры выглядят таким образом:

- доходы увеличиваются на 5,9 миллиардов рублей и составят 229,6 миллиардов;

- расходы возрастают на 9,7 миллиардов – 246,9 миллиардов рублей;

- дефицит составляет 17,3 миллиарда, сообщает интернет-издание newslab.ru.

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, рост дефицита носит технический характер, так как край не планирует занимать деньги у федерации. Что касается госдолга, сейчас он составляет менее 100 миллиардов рублей.

Тем не менее, федерация субсидировала еще 5,9 миллиардов рублей, из которых 3,8 миллиарда пойдут на достройку и доукомплектование краевой больницы, 1,3 миллиарда – на переселение из аварийного и ветхого жилья и 900 миллионов – на лекарственно обеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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