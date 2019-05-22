2019-05-22T14:31:58+03:00
Происшествия

Красноярская полиция уточнила информацию по экстрадиции владельца строительной компании «Реставрации»

Он пока находится в Италии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская полиция уточнила информацию по экстрадиции владельца строительной компании «Реставрации». Сайт строительной компанииКрасноярская полиция уточнила информацию по экстрадиции владельца строительной компании «Реставрации». Сайт строительной компании
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В ГУ МВД России по Красноярскому уточнили информацию по экстрадиции владельца скандально известной строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко.

- Местонахождение злоумышленника было установлено. По ходатайству Главного следственного управления МВД по краю злоумышленник был заочно арестован. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом в Италии. Следователи ГСУ ГУ МВД по краю во взаимодействии с подразделением Интерпола ГУ МВД по краю принимают меры по экстрадиции подозреваемого в Российскую Федерацию, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в апреле этого года Николая Коваленко обнаружили журналисты федеральной передачи «Вести. Дежурная часть». Он преспокойно отдыхал на своей вилле стоимостью в 2 миллиона евро в городке Форте-деи-Меи близ Пизы. Журналистам Коваленко пояснил тогда: он не сбежал, он лечится. А в это время в Красноярске 1300 человек признаны пострадавшими в деле о мошенничестве со строительством жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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