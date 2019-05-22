2019-05-23T12:43:10+03:00
Общество

«В повышении зарплаты я не нуждаюсь»: губернатор Красноярского края сделал заявление

И расставил все точки над «i»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«В повышении зарплаты я не нуждаюсь»: губернатор Красноярского края сделал заявление«В повышении зарплаты я не нуждаюсь»: губернатор Красноярского края сделал заявлениеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«В повышении зарплаты я не нуждаюсь». Такое заявление сделал губернатор Красноярского края в ответ на информацию о том, что депутаты Заксобрания якобы планируют пересмотреть оклады чиновникам регионального правительства. Так, самому главе края предусмотрено увеличение на 21 %, министрам – на 0,7 %.

Александр Усс пояснил, что законопроект, касающийся зарплаты, действительно разрабатывается в правительстве края. Но касается он не заработной платы госслужащих, а об изменении всей системы оплаты труда чиновников, пишут Новости ТВК.

- Такая необходимость давно назрела, коль скоро нынешний закон действует уже 14 лет. В него внесено 20 разного рода изменений. Поэтому нужно посмотреть на сегодняшние реалии жизни и сделать этот документ более понятным, простым и, главное, стимулирующим, – рассказал губернатор.

Что касается размера собственной зарплаты, по словам Александра Усса, она его устраивает. Пока он будет занимать своей пост, она должна оставаться на нынешнем уровне.

Также губернатор развеял слухи о своем предполагаемом отъезде в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы