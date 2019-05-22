«В повышении зарплаты я не нуждаюсь»: губернатор Красноярского края сделал заявление

22 Май 12:44 2019-05-23T12:43:10+03:00

И расставил все точки над «i»

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«В повышении зарплаты я не нуждаюсь». Такое заявление сделал губернатор Красноярского края в ответ на информацию о том, что депутаты Заксобрания якобы планируют пересмотреть оклады чиновникам регионального правительства. Так, самому главе края предусмотрено увеличение на 21 %, министрам – на 0,7 %.

Александр Усс пояснил, что законопроект, касающийся зарплаты, действительно разрабатывается в правительстве края. Но касается он не заработной платы госслужащих, а об изменении всей системы оплаты труда чиновников, пишут Новости ТВК.

- Такая необходимость давно назрела, коль скоро нынешний закон действует уже 14 лет. В него внесено 20 разного рода изменений. Поэтому нужно посмотреть на сегодняшние реалии жизни и сделать этот документ более понятным, простым и, главное, стимулирующим, – рассказал губернатор.

Что касается размера собственной зарплаты, по словам Александра Усса, она его устраивает. Пока он будет занимать своей пост, она должна оставаться на нынешнем уровне.

Также губернатор развеял слухи о своем предполагаемом отъезде в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU