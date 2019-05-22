Под Красноярском на базе отдыха опасно пострадал 5-летний ребенок

22 Май 12:11 2019-05-22T12:11:25+03:00

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На базе отдыха, расположенной в Березовском районе, пострадал 5-летний ребенок. Информация к правоохранителям поступила из красноярской больницы, куда мальчика доставили с травмой органов брюшной полости. Следственный комитет проводит доследственную проверку с целью установить обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что семья отправилась отдыхать на базу еще 9 мая. В домике, где она проживала, имелась лестница. Мальчик пытался забраться на нее, но не удержался и упал. В первые часы после падения состояние его было удовлетворительным, поэтому родители не подумали обратиться за медицинской помощью. Однако 11 мая ему стало хуже, малыша доставили в больницу, где удалили селезенку.

- Семья, где воспитывается мальчик, характеризуется положительно. В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает родителей, врачей, работников базы отдыха. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU