Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края: уволен заместитель министра финансов

22 Май 09:26 2019-05-22T09:26:36+03:00

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Новые каровые перестановки в правительстве Красноярского края. Со своего поста уволен заместитель министра финансов Руслан Щербатюк. Соответствующий документ подписан председателем правительства края Юрием Лапшиным накануне, 21 мая, и опубликован на официальном портале. В нем указано, что Щербатюк покидает свою должность по собственному желанию, после того, как проработал в ней 19 лет. Чем будет заниматься в дальнейшем, неизвестно.

И тут же на место первого заместителя министра финансов была назначена Олеся Кострыгина, до этого времени занимавшая пост начальника отдела территориальных бюджетов. Контракт с ней подписан на 5 лет.

Также новый заместитель назначен и министру экономики и регионального развития края. Им стала Марина Лейман. До назначения она работала начальником отдела мониторинга государственных услуг и регулирования деятельности государственных учреждений. С ней контракт подписали только на год с возможностью пролонгировать его в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU