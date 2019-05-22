22 Май 08:33 2019-05-22T08:33:12+03:00

В Красноярске к пляжному сезону на острова Татышев и Отдыха заводят новый песок Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярск готовится к пляжному сезону. Совсем скоро, когда жара вернется город, народ потянется к водоемам, не дожидаясь Ивана Купалы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства, муниципальный пляж на острове Отдыха сейчас очищают от накопившегося мусора, устанавливают новые урны. И завозят новый чистый песок. К началу июня на территории появятся кабинки для переодевания и медперсонала. Как только позволит погода, пляж украсят пальмами.

Но это еще не все. В начале июня акваторию Абаканской протоки обследуют водолазы, уберут весь опасный мусор, топляк, стекло. Выставят буйки. И, конечно же, приедут специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды и песка.

Что касается городского пляжа на острове Татышев, там подготовительные работы должны быть закончены до 10 июня. Туда также привезут новый песок, установят кабинки для переодевания, спасательную вышку, мобильные туалеты, волейбольные площадки для детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU