Депутаты предложили поднять зарплату губернатору и краевым чиновникам

22 Май 05:50 2019-05-22T05:50:03+03:00

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Депутаты Законодательного собрания края предложили поднять заработную плату чиновникам краевого правительства. Причем по принципу: чем выше должность – тем больше коэффициент. Так, оклад губернатора и председателя правительства, который составляет без малого 250 тысяч рублей, предлагают увеличить на 21 %. После чего он поднимется, с учетом дополнительных выплат, до 300 тысяч рублей.

Оклад зампредседателя правительства края, замгубернатора края и спикера Заксобрания (сейчас он составляет 223 тысячи) увеличить на коэффициент 0,7%. Оклады рядовых депутатов, министров, председателей избиркома, уполномоченного по правам человека (составляют 173,5 тысячи) – также увеличить на 0,7 %. Данные о размере заработной платы опубликованы порталом Krasnews.com.

Примут или нет краевые парламентарии предложенную поправку к законопроекту, пока неизвестно, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU