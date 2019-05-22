22 Май 05:19 2019-05-22T05:19:03+03:00

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Житель Красноярска целый месяц обворовывал электроподстанции в Абакане. Ездил в столицу соседнего региона, как на работу. Объектами его интереса стали трансформаторные подстанции во дворах жилых домов. Подозреваемый взламывал дверной замок, проникал внутрь. Затем забирал дорогостоящие автоматические выключатели и сдавал их в пункты приема металла. Общая сумма ущерб составила более 1,2 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

Личность подозреваемого была установлена, затем 37-летний житель краевого центра был задержан абаканскими правоохранителями. На него завели два уголовных дела. Первое – за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Второе дело – за кражу, совершенную в крупном размере. В совокупности ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU