2019-05-22T05:02:09+03:00
Происшествия

В Красноярске пять дорожников попали под уголовное дело

Их подозревают в ряде преступлений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пять дорожников попали под уголовное делоВ Красноярске пять дорожников попали под уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сразу несколько работников дорожной отрасли попали под уголовное дело. Их подозревают в целом ряде преступлений:

- заместителя начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ УПРДОР «Енисей» - в получении взятки;

- начальника отдела лабораторного обследования качества дорог, диагностики и весового контроля МКУ «УДИБ» - в получении взятки;

- инженера-лаборанта общестроительной лаборатории АО «Сибагропромстрой» - в посредничестве во взятке

- инженера МКУ «УДИБ» - в посредничестве во взятке;

- заместителя генерального директора АО «Сибагропромстрой» - в даче взятки;

- директора ООО «Красдорстрой» - в даче взятки.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в ноябре 2018 года были взяты пробы нового асфальтобетонного покрытия на нескольких улицах города. Выяснилось, что они не соответствуют требованиям ГОСТа и показателям плотности и водостойкости.

Инженер УДИБа предложила провести лабораторный анализ заново, но – за деньги. При этом результаты были подделаны на положительные. За услуги подозревая вместе с двумя подельниками получила в общей сумме 170 тысяч рублей.

- В настоящее время подозреваемые допрошены, проведены обыски, изъята интересующая следствие техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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