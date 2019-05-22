22 Май 04:11 2019-05-22T11:27:09+03:00

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Красноярские реставраторы оставили от кинотеатра «Родина» одну стену – фасад со знаменитым мазаичным панно «Родина-мать». Панно уникальное, сделанное из речной гальки, объект культурного наследия. Поэтому строители бережно подперли его крепкими металлическими подпорками и закрыли защитным полотнищем. Вскоре его начнут реставрировать. А затем к нему начнут пристраивать полностью новое здание.

Как известно, «Родина» долгое время пустовала, пока, наконец, не было принято решение открыть здесь Дом дружбы народов Красноярского края. Площадь обновленного здания составит 3085 квадратных метров – это почти на треть больше, чем была изначально. Дизайн и интерьер полностью изменятся, оно будет красивым и современным, удобным для всех – для детей и людей и с ограниченными возможностями. Вокруг разобьют сквер, высадят новые деревья. Цена вопроса по смете – почти 160 миллионов рублей. А завершиться реконструкция должна уже в 2020 году.

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Статная женщина поднимает к небу ребенка. В лучах восходящего солнца, на фоне Енисея и Столбов. Этот мозаичный сюжет на фасаде кинотеатра «Родина» знаком каждому красноярцу. А его героиню даже называли советской Мадонной. Судьба здания оказалась драматичной. Много лет оно стояло заброшенным. Только недавно «Родину» начали перестраивать в Дом дружбы народов. Знаменитое панно (признанное объектом культурного наследия) пообещали сберечь и обновить. Ведь у него поразительная история (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU