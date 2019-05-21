21 Май 14:32 2019-05-21T14:32:43+03:00

Если выяснится, что кто-то мог быть виновным в гибели школьника, на этого человека заведут уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Сосновоборске подростки забрались через балкон в квартиру и нашли тело погибшего одноклассника. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следователей, все произошло в минувшую пятницу, 17 мая. 14-летний школьник не пришел на уроки, и его одноклассники отправились к нему домой, чтобы выяснить, что с ним случилось. Дверь подросткам никто не открыл, и они заподозрили неладное. Мальчишки забрались в квартиру через балкон и там нашли своего друга мертвым.

- Рядом с ним находился баллончик с бытовым газом. В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает родителей, одноклассников и учителей погибшего, - прокомментировали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Если выяснится, что кто-то мог быть виновным в гибели школьника, на этого человека заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU