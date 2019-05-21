21 Май 14:14 2019-05-21T14:14:57+03:00

Профилактическая операция продолжится до 20 июня, пока рыба идет не нерест. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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В Красноярском крае полицейские массово ловят браконьеров. О проведении профилактической операции, направленной на выявление незаконной рыбной ловли, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как говорят в полиции, за месяц оперативники изъяли у рыбаков-нелегалов 53 орудия браконьерского лова, 8 плавсредства, более 1 500 (1640) экземпляров незаконно добытой рыбы.

- Всего органами дознания ОВД края возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 256 и 258 УК РФ. Кроме того, собрано еще 14 материалов по признакам преступлений. Ведется следствие. Полицейскими во взаимодействии с другими правоохранительными органами изъято 69 осетров, а также 20 стерлядей, добыча которой запрещена на территории Красноярского края, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Профилактическая операция продолжится до 20 июня, пока рыба идет не нерест.

ИСТОЧНИК KP.RU