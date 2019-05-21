Жителей Канска задержали за обналичивание денег по сертификатам маткапитала
Жителей Канска задержали за обналичивание денег по сертификатам маткапитала. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По данным оперативников, двое мужчин и женщина для того, чтобы вывести в «нал» деньги, положенные по сертификатам на семейный капитал, оформляли сделки купли-продажи на несуществующее жилье.
- Сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На подозреваемых завели уголовное дело о крупном мошенничестве, если их вину докажет суд, им может грозить до десяти лет колонии.
- По ходатайству полицейских судом принято решение об аресте обоих мужчин на два месяца на период расследования уголовного дела. 33-летняя женщина задержана, - сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Напомним, получить наличными деньги со счета материнского капитала нельзя их можно лишь направить на реализацию по нескольким, предусмотренным законом направлениям (улучшение жилищных условий, обучение детей, пенсии я мамы и т.д.)
ИСТОЧНИК KP.RU