СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-21T12:11:28+03:00

На подозреваемых завели уголовное дело о крупном мошенничестве, если их вину докажет суд, им может грозить до десяти лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Двоим мужчинам и женщине за мошенничество в крупном размере грозит до десяти лет колонии

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Жителей Канска задержали за обналичивание денег по сертификатам маткапитала. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По данным оперативников, двое мужчин и женщина для того, чтобы вывести в «нал» деньги, положенные по сертификатам на семейный капитал, оформляли сделки купли-продажи на несуществующее жилье.

- Сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На подозреваемых завели уголовное дело о крупном мошенничестве, если их вину докажет суд, им может грозить до десяти лет колонии.

- По ходатайству полицейских судом принято решение об аресте обоих мужчин на два месяца на период расследования уголовного дела. 33-летняя женщина задержана, - сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, получить наличными деньги со счета материнского капитала нельзя их можно лишь направить на реализацию по нескольким, предусмотренным законом направлениям (улучшение жилищных условий, обучение детей, пенсии я мамы и т.д.)

ИСТОЧНИК KP.RU