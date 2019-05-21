СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-21T10:43:42+03:00

Первыми в сезоне отключений без холодной воды останутся жители Советского района. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому придется потерпеть неудобства, и когда запасаться питьевой водой?

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Один из районов Красноярска на сутки останется без холодной воды. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе компании «Краском».

Как говорят коммунальщики, первыми в сезоне отключений без холодной воды останутся жители Советского района. Им отключат воду 25 мая, вернут – через сутки.

Всего за 24 часа специалисты проведут все запланированные работы на водозаборе острова Татышев: проверят все оборудования, поставят 22 новые задвижки.

В «Краскоме» говорят, что в Солнечном из-за технологических особенностей в домовых системах на время отключения холодной воды исчезнет и вода горячая.

Питьевую воду будут подвозить в социальные учреждения, для личных нужд людей просят запастись водой самим.

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ИСТОЧНИК KP.RU