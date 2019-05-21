2019-05-21T09:49:44+03:00
Общество

В Красноярске с Предмостной хотят убрать автобусную конечную

Красноярцам рассказали о вариантах благоустройства набережной на правом берегу
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Один из проектов преображения набережной. Фото: личная страница Андрея КозиковаОдин из проектов преображения набережной. Фото: личная страница Андрея Козикова
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В Красноярске с Предмостной хотят убрать автобусную конечную. Это один из вариантов, который рассматривают сейчас авторы проектов благоустройства набережной на правом берегу.

Как сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск депутат горсовета Андрей Козиков, ту площадку, на которой сейчас находится конечная остановка автобусов и автобусная станция дивногорских маршрутов, планируют полностью преобразить.

- На Абаканской протоке можно проводить зрелищные водные соревнования, шоу гидропланов или водных мотоциклов. Интересное предложение и по Затону: по замыслу архитекторов, в перспективе там можно организовать современный городской экопляж протяженностью более 1,5 километра – от «Южного берега» практически до сквера Энтузиастов у торгового центра «Красноярье», - говорит Козиков.

Напомним, про благоустройство набережной Енисея на правом берегу говорят уже в течение нескольких лет. В отличие от набережной на левом, правобережная сторона в основном находится в удручающем состоянии и здесь необходима большая работа, чтобы привести площади в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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