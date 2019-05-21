Поехала устраиваться на работу: в Красноярске ищут пропавшую 19-летнюю девушку
Поехала устраиваться на работу: в Красноярске ищут пропавшую 19-летнюю девушку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в сообществе «Поиск пропавших детей-Красноярск».
Волонтерам вместе с родными девушки удалось установить маршрут ее передвижения по городу до момента исчезновения. Известно, что Наталья Богданова, 20 мая около 14.30 поехала с Семафорной на Северное шоссе (девушка планировала устроиться на работу на фабрику мороженого).
Предположительно, Наташа села на 50-й, а потом пересела на 27-й автобус. Должна была выйти на остановке «Преображенский». Дальше след девушки теряется, телефон недоступен. Волонтеры и родственники просят у горожан помощи в поисках
КОНКРЕТНО
Приметы пропавшей:
Наталья Богданова, 19 лет, рост 140-145 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, ниже плеч (были собраны в хвост).
Особые приметы: при быстрой речи начинает невнятно произносить слова.
Была одета: розовая легкая кофта, штаны спортивные стального цвета с лампасами, синие текстильные тапочки, с собой был телефон Nokia розового цвета, коричневый пакет с документами.
Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавшей:
- 8 (391) 233-47-35 (полиция);
- 8-950-996-60-66-волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU