СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-21T08:52:51+03:00

Предположительно, Наташа села на 50-й, а потом пересела на 27-й автобус. Должна была выйти на остановке «Преображенский». Дальше след девушки теряется, телефон недоступен. Фото: группа "Поиск пропавших детей-Красноярск"

Волонтеры и родственники просят у горожан помощи в поисках

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Поехала устраиваться на работу: в Красноярске ищут пропавшую 19-летнюю девушку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в сообществе «Поиск пропавших детей-Красноярск».

Волонтерам вместе с родными девушки удалось установить маршрут ее передвижения по городу до момента исчезновения. Известно, что Наталья Богданова, 20 мая около 14.30 поехала с Семафорной на Северное шоссе (девушка планировала устроиться на работу на фабрику мороженого).

Предположительно, Наташа села на 50-й, а потом пересела на 27-й автобус. Должна была выйти на остановке «Преображенский». Дальше след девушки теряется, телефон недоступен. Волонтеры и родственники просят у горожан помощи в поисках

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшей:

Наталья Богданова, 19 лет, рост 140-145 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, ниже плеч (были собраны в хвост).

Особые приметы: при быстрой речи начинает невнятно произносить слова.

Была одета: розовая легкая кофта, штаны спортивные стального цвета с лампасами, синие текстильные тапочки, с собой был телефон Nokia розового цвета, коричневый пакет с документами.

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавшей:

- 8 (391) 233-47-35 (полиция);

- 8-950-996-60-66-волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU