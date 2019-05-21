2019-05-21T08:19:10+03:00
Экономика

ПМЭФ соберет представителей бизнеса и власти

Красноярская делегация примет участие в уникальном событии в мире экономики и бизнеса
Анастасия ШАЙХОВА
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На Красноярский экономический форум, который по традиции проходит в преддверии ПМЭФ, приезжают представители власти и бизнеса со всей РоссииНа Красноярский экономический форум, который по традиции проходит в преддверии ПМЭФ, приезжают представители власти и бизнеса со всей РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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С 6 по 8 июня в северной столице состоится Петербургский Международный экономический форум. Мероприятие проводится с 1997 года и стало ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В этом году Красноярский край традиционно примет участие в форуме. В составе делегации – губернатор края Александр Усс, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, министр экономики и регионального развития Егор Васильев и другие представители краевой власти.

В рамках программы продвижения Петербургского международного экономического форума ежегодно проходят крупные выездные мероприятия, деловые форумы, встречи представителей бизнес-сообществ. Так, в этом году в конгресс-центре форума пройдет мероприятие «Экономический рост – основа достижения национальный целей развития», состоятся множество встреч российских и иностранных делегаций, а проблемы экономики будут рассмотрены с самых разных сторон: от энергетики и ресурсов, до образования и молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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