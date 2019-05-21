СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-21T07:31:24+03:00

Всего в этом сезоне за состоянием лужаек и газонов будут следить около ста человек, все эти люди в ближайшие ни выйдут на работу во все районы города. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В первую очередь подросшую траву выкосят на участках, прилегающих к дорогам, потом - в скверах и парках, затем – во дворах

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Пора косить: в Красноярске начали приводить в порядок газоны. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

Как говорят в администрации, в первую очередь подросшую траву выкосят на участках, прилегающих к дорогам, потом - в скверах и парках, затем приведут в порядок дворовые территории.

Всего в этом сезоне за состоянием лужаек и газонов будут следить около ста человек, все эти люди в ближайшие ни выйдут на работу во все районы города.

- Косить газоны в городской черте - необходимость. Это не только придает территориям ухоженный вид, делает газоны гуще, качественнее, но и помогает бороться с сорняками. Состояние городских газонов – важный вклад в чистоту экологии. Высокая трава способствует запыленности, проявлению полинозов и аллергических реакций, там нередки скопления вредных насекомых и членистоногих. Отросшая трава может мешать водителям транспорта и пешеходам, - прокомментировали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU