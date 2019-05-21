СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-21T07:23:55+03:00

По оперативным данным лесопожарного центра на утро 21 мая, в крае зарегистрировано 23 возгорания в лесах. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Огонь в лесах тушили почти 900 человек, распространения пожаров удалось избежать

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За минувшие выходные в Красноярском крае потушили более сорока лесных пожаров. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом лесопожарном центре. По данным ведомства, 18 и 19 мая леса горели в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Пировском, Абанском, Тасеевском, Дзержинском, Тюхтетском, Большеулуйском, Канском, Иланском, Большемуртинском, Березовском, Емельяновском, Сухобузимском, Партизанском, Манском, Ирбейском, Рыбинском, Уярском, Курагинском, Каратузском и Ермаковском районах. Всего огонь тушили почти 900 человек с привлечением 130 спецмашин.

По оперативным данным лесопожарного центра на утро 21 мая, в крае зарегистрировано 23 возгорания в лесах.

- Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено, - прокомментировали в пресс-службе лесопожарного центра Красноярского края.

Если вы заметили пожар в лесу, позвоните на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU