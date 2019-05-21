2019-05-21T07:05:53+03:00
Происшествия

В Красноярске на Красрабе загорелся автобус

Передвижение автобуса с огромным шлейфом дыма попало на запись камеры уличного наблюдения [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Автобус доехал до остановки, открыл двери, пассажиры стали быстро выбегать из салона. Через некоторое время дым прекратил валить, видимо, возгорание удалось потушить. Фото: стоп-кадрАвтобус доехал до остановки, открыл двери, пассажиры стали быстро выбегать из салона. Через некоторое время дым прекратил валить, видимо, возгорание удалось потушить. Фото: стоп-кадр
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В Красноярске на Красрабе загорелся автобус, его передвижение с огромным шлейфом дыма попало на запись камеры уличного наблюдения, видео выложили в соцсети (группу «ЧП-Красноярск»).

В Красноярске на Красрабе загорелся автобус.Видео: "ЧП-Красноярск"! другой источник

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 21 мая, утром, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Автобус 19-го маршрута ехал со стороны КрасТЭЦ в сторону Предмостной площади. В районе остановки «Торговый центр» в моторном отсеке машины что-то замкнуло, и оттуда повалил густой черный дым. На кадрах видно, как дымом затянуло улицу, страшно представить, что в этот момент происходило в салоне.

Автобус доехал до остановки, открыл двери, пассажиры стали быстро выбегать из салона. Через некоторое время дым прекратил валить, видимо, возгорание удалось потушить.

О том, почему произошел пожар, и пострадал ли кто-то из пассажиров во время ЧП, пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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