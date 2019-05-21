В Красноярске на Красрабе загорелся автобус
В Красноярске на Красрабе загорелся автобус, его передвижение с огромным шлейфом дыма попало на запись камеры уличного наблюдения, видео выложили в соцсети (группу «ЧП-Красноярск»).
В Красноярске на Красрабе загорелся автобус.Видео: "ЧП-Красноярск"! другой источник
Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 21 мая, утром, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Автобус 19-го маршрута ехал со стороны КрасТЭЦ в сторону Предмостной площади. В районе остановки «Торговый центр» в моторном отсеке машины что-то замкнуло, и оттуда повалил густой черный дым. На кадрах видно, как дымом затянуло улицу, страшно представить, что в этот момент происходило в салоне.
Автобус доехал до остановки, открыл двери, пассажиры стали быстро выбегать из салона. Через некоторое время дым прекратил валить, видимо, возгорание удалось потушить.
О том, почему произошел пожар, и пострадал ли кто-то из пассажиров во время ЧП, пока не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU