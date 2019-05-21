2019-05-21T06:24:56+03:00
Общество

Приставы обязали жительницу Енисейска разрешить бабушке видеться с внуком

Женщина не хотела, чтобы сын общался с бывшей свекровью, и всячески препятствовала их встречам
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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После беседы с приставом женщина разрешила свекрови навещать ребенкаПосле беседы с приставом женщина разрешила свекрови навещать ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Приставы обязали жительницу Енисейска разрешить бабушке видеться с внуком. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Как говорят в службе приставов, в Енисейске развелась семейная пара. На некоторое время ребенка оставили бабушке (по отцу). Потом мама забрала сына к себе. Женщина была с бывшее свекровью в плохих отношениях, поэтому не хотела, чтобы она общалась с ребенком.

- Согласно определению суда, каждые последние выходные месяца по предварительному согласованию с матерью ребенка бабушка могла видеться с мальчиком. Однако гражданка продолжила чинить препятствия, вследствие чего истица была вынуждена обратиться в отдел судебных приставов по Енисейскому району. В ходе работы по исполнительному производству судебный пристав-исполнитель предупредила должницу об административной ответственности, а также об исполнительском сборе. Это привело к примирению сторон, теперь бабушка регулярно будет навещать внука, - комментируют в краевом управлении ССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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