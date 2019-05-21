2019-05-21T05:49:11+03:00
Общество

В Красноярске по требованию прокуратуры расселят аварийный дом на Семафорной

Представители ведомства уверены: дом может вот-вот разрушиться
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Еще в 2014 году дом обследовала специальная комиссия, которая выдала заключение: барак опасен для проживания. Но людей все еще не расселили, а барак не снесли.Еще в 2014 году дом обследовала специальная комиссия, которая выдала заключение: барак опасен для проживания. Но людей все еще не расселили, а барак не снесли.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске по требованию прокуратуры расселят аварийный дом на Семафорной. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

Прокуратура провела проверку дома №403 на Семафорной и теперь озвучила результаты этой инспекции. Представители ведомства уверены: дом может вот-вот разрушиться, вследствие чего могут серьезно пострадать люди, живущие там.

Тем временем, еще в 2014 году дом обследовала специальная комиссия, которая выдала ровно такое же заключение. Но людей все еще не расселили, а барак не снесли. Он стоит в очереди на расселение, но только в планах на 2020-2021 год.

Сотрудники прокуратуры подали в суд иск о признании незаконным бездействие городской администрации, не принявшей мер для обеспечения безопасности людей, живущих в аварийной двухэтажке и предоставления им новых квартир. Ситуация находится на контроле у сотрудников ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На красноярских заправках резко подорожал бензин
Пора косить: в Красноярске начали приводить в порядок газоны
За минувшие выходные в Красноярском крае потушили более сорока лесных пожаров
В Красноярске на Красрабе загорелся автобус
Выбрать из четырех вариантов: в Красноярске определят лучший проект крематория
Приставы обязали жительницу Енисейска разрешить бабушке видеться с внуком
В Красноярском крае полицейские контролируют автотрассы с воздуха
Стало плохо за рулем: в Красноярске легковушка снесла кирпичный забор
В Красноярском крае появятся четыре наземных перехода через железную дорогу
Кубок России по регби – у «Красного Яра»!
Заперла на замок и ушла. Бабушку признали виновной в гибели на пожаре двух внуков
За наглый дрифт 19-летнего парня на BMW оштрафовали на 2 тысячи рублей
Трое пострадали в жесткой аварии с такси под Красноярском
Под Красноярском мать проломила ребенку голову из-за громкого плача
Гроза с дождем и ветром идет в Красноярск
В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество
Деньги на детский карнавал в Красноярске выделит губернатор
«Из-под асфальта забил гейзер»: авто провалилось под землю в Красноярске
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовый мост Красноярска вернут разметку для велосипедистов
«Вафельная» разметка появилась в Красноярске
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать