СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-21T05:49:11+03:00

Еще в 2014 году дом обследовала специальная комиссия, которая выдала заключение: барак опасен для проживания. Но людей все еще не расселили, а барак не снесли. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске по требованию прокуратуры расселят аварийный дом на Семафорной. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

Прокуратура провела проверку дома №403 на Семафорной и теперь озвучила результаты этой инспекции. Представители ведомства уверены: дом может вот-вот разрушиться, вследствие чего могут серьезно пострадать люди, живущие там.

Тем временем, еще в 2014 году дом обследовала специальная комиссия, которая выдала ровно такое же заключение. Но людей все еще не расселили, а барак не снесли. Он стоит в очереди на расселение, но только в планах на 2020-2021 год.

Сотрудники прокуратуры подали в суд иск о признании незаконным бездействие городской администрации, не принявшей мер для обеспечения безопасности людей, живущих в аварийной двухэтажке и предоставления им новых квартир. Ситуация находится на контроле у сотрудников ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU