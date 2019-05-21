2019-05-21T05:38:55+03:00
Авто

В Красноярском крае полицейские контролируют автотрассы с воздуха

Инспекторы дорожного движения следят за самыми аварийно опасными участками с борта вертолета
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Как отметили инспекторы ДПС, больший эффект имела профилактическая работа. С камеры вертолета было отчетливо заметно, как многие водители, услышав звуки воздушного патруля, отказывались от опасного маневраКак отметили инспекторы ДПС, больший эффект имела профилактическая работа. С камеры вертолета было отчетливо заметно, как многие водители, услышав звуки воздушного патруля, отказывались от опасного маневраФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Красноярском крае полицейские контролируют автотрассы с воздуха. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как говорят в полиции, инспекторы дорожного движения следят за самыми аварийно опасными участками с борта вертолета. первый такой вылет сотрудники ГИБДД совершили на днях.

- «Воздушный патруль» в лице сотрудника ДПС, заметив и зафиксировав нарушение ПДД на видеокамеру, оперативно направлял информацию наземному экипажу, который останавливал автомобиль нарушителя. В случае возникновения спорных моментов сотрудники ГИБДД готовы предоставить видеозапись правонарушения в судебном порядке. За несколько часов к ответственности были привлечены двое правонарушителей, совершивших выезд на встречную полосу, в местах, где это запрещено. Но, как отметили инспекторы ДПС, больший эффект имела профилактическая работа. С камеры вертолета было отчетливо заметно, как многие водители, услышав звуки воздушного патруля, отказывались от опасного маневра, - прокомментировали в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На красноярских заправках резко подорожал бензин
Пора косить: в Красноярске начали приводить в порядок газоны
За минувшие выходные в Красноярском крае потушили более сорока лесных пожаров
В Красноярске на Красрабе загорелся автобус
Выбрать из четырех вариантов: в Красноярске определят лучший проект крематория
Приставы обязали жительницу Енисейска разрешить бабушке видеться с внуком
В Красноярске по требованию прокуратуры расселят аварийный дом на Семафорной
Стало плохо за рулем: в Красноярске легковушка снесла кирпичный забор
В Красноярском крае появятся четыре наземных перехода через железную дорогу
Кубок России по регби – у «Красного Яра»!
Заперла на замок и ушла. Бабушку признали виновной в гибели на пожаре двух внуков
За наглый дрифт 19-летнего парня на BMW оштрафовали на 2 тысячи рублей
Трое пострадали в жесткой аварии с такси под Красноярском
Под Красноярском мать проломила ребенку голову из-за громкого плача
Гроза с дождем и ветром идет в Красноярск
В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество
Деньги на детский карнавал в Красноярске выделит губернатор
«Из-под асфальта забил гейзер»: авто провалилось под землю в Красноярске
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовый мост Красноярска вернут разметку для велосипедистов
«Вафельная» разметка появилась в Красноярске
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать