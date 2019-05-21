СЕГОДНЯ 05:38 2019-05-21T05:38:55+03:00

Как отметили инспекторы ДПС, больший эффект имела профилактическая работа. С камеры вертолета было отчетливо заметно, как многие водители, услышав звуки воздушного патруля, отказывались от опасного маневра Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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В Красноярском крае полицейские контролируют автотрассы с воздуха. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как говорят в полиции, инспекторы дорожного движения следят за самыми аварийно опасными участками с борта вертолета. первый такой вылет сотрудники ГИБДД совершили на днях.

- «Воздушный патруль» в лице сотрудника ДПС, заметив и зафиксировав нарушение ПДД на видеокамеру, оперативно направлял информацию наземному экипажу, который останавливал автомобиль нарушителя. В случае возникновения спорных моментов сотрудники ГИБДД готовы предоставить видеозапись правонарушения в судебном порядке. За несколько часов к ответственности были привлечены двое правонарушителей, совершивших выезд на встречную полосу, в местах, где это запрещено. Но, как отметили инспекторы ДПС, больший эффект имела профилактическая работа. С камеры вертолета было отчетливо заметно, как многие водители, услышав звуки воздушного патруля, отказывались от опасного маневра, - прокомментировали в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU