2019-05-21T05:10:19+03:00
Общество

В Красноярском крае появятся четыре наземных перехода через железную дорогу

Где организуют места перехода людей через пути?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Такие же переходы в скором времени появятся на 11 станциях маршрута «Городской электрички» в пределах краевого центра. Фото: пресс-служба красноярской железной дороги.Такие же переходы в скором времени появятся на 11 станциях маршрута «Городской электрички» в пределах краевого центра. Фото: пресс-служба красноярской железной дороги.
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В Красноярском крае появятся четыре наземных перехода пешеходных перехода через железную дорогу. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Как говорят железнодорожники, они изучили ситуацию с пассажиропотоком и движением пешеходов и приняли решение об организации мест для перехода через пути на станциях, являющихся наиболее популярными среди дачников. Это Овинный, Крючково (Емельяновский район) и Восток (Берёзовский район), а также на станции Лесосибирск.

Такие же переходы в скором времени появятся на 11 станциях маршрута «Городской электрички» в пределах краевого центра.

- Кроме того на станциях, платформах и перегонах магистрали в Красноярском крае и Хакасии железнодорожники в настоящее время дополнительно устанавливают 3140 знаков и плакатов, предупреждающих об опасности несоблюдения правил. В том числе появятся новые знаки «Переходить пути в наушниках опасно для жизни», - говорят в пресс-службе красноярской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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