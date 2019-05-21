2019-05-21T04:23:10+03:00
Спорт

Кубок России по регби – у «Красного Яра»!

В финале за главный регбийный трофей страны вновь встретились две красноярские команды
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Команды практически всю игру шли на равных и были очень близки к ничье. Но в итоге «Красный Яр» оказался чуть сильнее. Фото: Вадим КофманКоманды практически всю игру шли на равных и были очень близки к ничье. Но в итоге «Красный Яр» оказался чуть сильнее. Фото: Вадим Кофман
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Кубок России по регби – у «Красного Яра». О результатах финального матча за кубок сезона 2018 года «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

В финале за главный регбийный трофей страны вновь встретились две красноярские команды. «Красному Яру» пришлось противостоять землякам – «Енисею-СТМ».

- Самое главное, что лучшие команды России - это наши команды! Стадион полон, болеет дружно и трудно сказать за кого больше. На игре - отличная атмосфера, пусть победит дружба! - сказал в перерыве между таймами глава региона Александр Усс, присутствовавший на игре.

И действительно, команды практически всю игру шли на равных и были очень близки к ничье. Но в итоге «Красный Яр» оказался чуть сильнее – 17:10 с таким счетом на табло закончилось дерби.

В минспорта края напомнили, что две красноярские регбийные команды встречались в финале не единожды. И каждый раз все повторялось по одному и тому же сценарию – «Красный Яр» забирал кубок себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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