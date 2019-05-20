Заперла на замок и ушла. Бабушку признали виновной в гибели на пожаре двух внуков

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-20T17:23:00+03:00

В Хакасии бабушку признали виновной в гибели на пожаре двух внуков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

56-летняя женщина из Усть-Абаканского района Хакасии пошла под суд за гибель на пожаре двух маленьких внуков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по РХ.

Трагедия произошла 25 октября 2018 года. В то утро мать двух-и четырехлетних мальчиков ушла по делам, оставив детей на бабушку (она с ними проживала).

- Через какое-то время женщина заперла входную дверь дома на замок и тоже ушла - на работу, - рассказывают следователи. - Оставшись без присмотра, мальчики взяли спички и подожгли что-то в кухне. Начался пожар.

Заметив это, соседи попытались своими силами потушить огонь. Но было слишком поздно – занялся весь дом. Позже выяснилось: мальчики задохнулись в дыму.

На их бабушку завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». И вот приговор: восемь месяцев исправительных работ – условно. Плюс год испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU