За наглый дрифт 19-летнего парня на BMW оштрафовали на 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-20T17:03:32+03:00

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Отчаянный дрифт на перекрестке в Красноярске обошелся 19-летнему водителю BMW в 2 тысячи рублей штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Парня вычислили по видео, опубликованному в соцсетях. На кадрах видно: иномарка выезжает на пересечение улиц Октябрьская и 78-й Добровольческой бригады и наворачивает там круги. Номера на ролике видно не было. Тем не менее инспекторы оперативно установили имя водителя. Оказалось, молодого человека за рулем в течение двух лет 22 раза ловили на нарушениях! Теперь на него снова составили три «административки»: за несоблюдение правил маневрирования, выезд за стоп-линию и отсутствие страхового полиса. Всего на 2100 рублей штрафов.

Дрифт на дороге в Красноярске..

- Дороги в городе – не место для выплеска адреналина, - отмечают инспекторы. – Для любителей экстрима на гоночной трассе «Красное кольцо» каждую неделю проходят бесплатные заезды.

А вот что пишут в соцсетях:

- Слабоумие и отвага, тот самый случай. Две тысячи штрафов, конечно, для него ни о чем. Хорошо бы, за такое прав лишать. Желательно, годика на полтора. Может, повзрослеет.

ИСТОЧНИК KP.RU