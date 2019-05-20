СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-20T16:26:31+03:00

Трое пострадали в жесткой аварии с такси под Красноярском. Фото: ЧП - Красноярск.

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В поселке Емельяново под Красноярском произошла серьезная авария с участием автомобиля такси. Об этом рассказали очевидцы в группе «ЧП – Красноярск».

- Неподалеку от заправки автомобиль такси (Nissan), ехавший со стороны Красноярска, столкнулся с иномаркой. Обе машины сильно помяло, пострадали люди. На этом месте аварии не редкость. Здесь же, возможно, иномарка, выруливающая из поселка, не пропустила такси.

По предварительным данным, трех человек увезли в больницу с травмами. Двое из них находились в такси.

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- Девушка-одиннадцатиклассница, которая только что получила водительское удостоверение, была за рулем автомобиля «Ока», - пояснили в пресс-службе УГИБДД по РХ. – Она собиралась повернуть налево, но увидела двигавшихся со стороны поселка Жемчужный мотоциклистов. Одного пропустила. А потом все-таки решила совершить маневр. Ей показалось, что до другого еще далеко (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU