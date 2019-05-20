Под Красноярском мать проломила ребенку голову из-за громкого плача

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-20T15:06:24+03:00

А потом месяц не обращалась в больницу

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Под Красноярском мать, уставшая от плача 3-месячного сына, проломила ему голову и месяц не обращалась в больницу. Об этой дикой истории сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- В начале февраля нынешнего года 30-летняя жительница поселка Березовский была дома с ребенком, - рассказывают следователи. – Мальчик плакал, капризничал. И, разозлившись, женщина с силой кинула сына на деревянную перегородку дивана, отчего он сильно ударился головой.

На следующий день малышу стало плохо. Но мать ничего никому не сказала, врача вызывать не стала. И только в апреле принесла мальчика на плановый осмотр. Там-то и выяснилось, у него ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Младенца срочно прооперировали, а на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На допросе свою вину она полностью признала.

- Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, - говорят в ведомстве. – Назначена судебно-медицинская экспертиза. В органы опеки направлено представление о рассмотрении вопроса о лишении матери родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU