2019-05-20T14:27:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество

Он присвоил чужую квартиру
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество. Фото: сайт администрации Боготола.В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество. Фото: сайт администрации Боготола.
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В Красноярском крае вынесен приговор бывшему мэру Боготола Андрею Артибякину, обвинявшемуся в мошенничестве с жильем.

- Установлено: экс-глава Боготол в период с 8 октября 2014 до 16 марта 2015 года в группе лиц по предварительному сговору с депутатами городского совета депутатов в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» путем предоставления подложных документов приобрел право собственности на квартиру, расположенную в Боготоле, стоимостью в 1 миллион 700 тысяч рублей. И этим причинил материальный ущерб на указанную сумму городскому бюджету, - поясняют в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Приговор оказался довольно суровым - 6 лет 3 месяца колонии общего режима. Плюс штраф - 300 000 рублей. По информации newslab, пособнику главы дали два с половиной года, а женщине, на которую оформили жилье – два. Еще ранее за мошенничество с жильем были осуждены два заместителя главы администрации Боготола. Один получил шесть, другой семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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