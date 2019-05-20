Деньги на детский карнавал в Красноярске выделит губернатор

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-20T13:58:59+03:00

Красочное шествие пройдет, как и прежде, по проспекту Мира

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Детскому карнавалу в Красноярске быть. Средства на его проведение выделит губернатор Александр Усс, сообщает ТВК.

Напомним, на прошлой неделе организаторы мероприятия заявили: скорее всего, в этом году устроить его не удастся. Возникли серьезные проблемы с определением места и финансированием. Сначала чиновники хотели перенести детский праздник на остров Татышев или на набережную.

Но позже все же подписали разрешение организовать его, как обычно, на проспекте Мира. Однако время для поиска спонсоров было упущено, утверждают создатели проекта. Между тем в управлении культуры их проинформировали: необходимую сумму дать не могут. Но огорчаться не стоит: ведь будет другой праздник, на набережной.

Тогда организаторы решили обратиться к губернатору. 13-й год подряд карнавал проходит на проспекте Мира. Неужели сегодня оставим детей без праздника?

- Все сроки на подачу грантов уже прошли, - говорит Александр Усс. – Но поскольку обращение поступило ко мне лично, могу помочь благородному делу. 21 мая средства будут получены.

Ранее объявлялось, что на то, чтобы устроить детский карнавал на проспекте Мира, нужно полтора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU