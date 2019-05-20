«Из-под асфальта забил гейзер»: авто провалилось под землю в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-20T12:06:08+03:00

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Белая иномарка наполовину ушла под землю, а из-под нее бьет коммунальный гейзер. Такие фото прислала в редакцию «Комсомольской правды – Красноярск» одна из наших подписчиц.

Стоящие рядом машины побило обломками.Фото: Ольга КОСТИНА

Фото: Ольга КОСТИНА

- Все случилось в понедельник днем напротив ДК Первого мая, - рассказывает она. – В этом районе всегда много народа, постоянно гуляют мамы с колясками. Внезапно посреди дороги – там еще парковка - образовался провал, оттуда забила вода. И в эту яму провалилась белая иномарка. А еще несколько машин побило обломками. Видимо, отключили воду, начались испытания сети, и тут такое…

По данным телеканала «Енисей», хозяин провалившейся под асфальт иномарки купил ее только две недели назад. Говорить, даже не предполагал, что так не повезет.

Как прокомментировали в пресс-службе СГК, действительно в Ленинском районе с 20 мая проходят испытания. После завершения отопительного сезона проверяют сети. И вот одна из труб не выдержала, выявили порыв. Сейчас на месте трудятся специалисты компании, последствия ЧП устраняются.

На месте уже работают специалисты.Фото: Ольга КОСТИНА

Фото: Ольга КОСТИНА

Еще один подобный случай произошел сегодня же в Северном, на улице Урванцева, сообщили в паблике «Красноярск Регион-24». Там под воду ушел автомобиль Toyota. Ремонтники тоже уже работают. К слову, этот участок дороги пообещали привести в порядок в нынешнем году.

ИСТОЧНИК KP.RU