2019-05-20T10:14:35+03:00
Звезды

Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы

В ней представлена история Тувы в коллекции карт
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: vk.com/karaoolФото: vk.com/karaool
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«Урянхай – Танну-Тыва. Историческая картография» - так называется новая книга министра обороны России Сергея Шойгу. Это коллекция исторических, географических и этнографических карт Тувы со времен чингизидов и до начала ХХ века.

Книга пока отпечатана в единственном экземпляре, Сергей Шойгу подарил ее Главе Тувы Шолбану Кара-оолу. Вот что он написал на своей странице ВКонтакте. «Сегодня я стал счастливым обладателем единственного экземпляра альманаха всех исторических карт Тувы, собранных Сергеем Кужугетовичем Шойгу в один альбом. Есть соблазн оставить его себе, но, конечно же, я передам подарок в музей, чтобы он был доступен всем».

Напомним, связь с родной республикой Сергей Шойгу не теряет. Он выпустил семитомник «Урянхай. Тыва дептер», в которой собраны уникальные документы, рассказывающие о Туве и тувинцах, издания «Жизнь замечательных людей Тувы», фотоальбом «Черно-белая Тува», инициировал археологические экспедиции «Пор-Бажын», «Устуу-Хурээ», «Кызыл-Курагино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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