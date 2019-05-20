На вантовом мосту Красноярска восстановят разметку для велосипедистов и пешеходов

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-20T09:17:53+03:00

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Хорошая новость: на вантовом (Виноградовском) мосту Красноярска пообещали восстановить разметку, разделяющую потоки велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях.

Напомним, несколько дней назад «Комсомольская правда» - Красноярск рассказала о непростой ситуации, сложившейся на переправе, соединяющей центр и остров Татышев.

За зиму там практически исчезла разметка. Поэтому на мосту иногда сталкивались велосипедисты и пешеходы. Впрочем, в «Центре реализации социальных проектов», который отвечает за Татышев, нам пояснили: разметка на мосту и не нужна. Потому что он предназначен исключительно для пешеходов. Между тем на въезде на переправу стоит дорожный знак «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением». Неувязка получается?

- Такие знаки применяют для обозначения дорожек, предназначенных для совместного движения пешеходов и велосипедов. В том числе, когда пешеходы и велосипеды не разделяются на самостоятельные потоки, - комментируют в пресс-службе ГИБДД.

Вскоре выяснилось: вантовый мост для велосипедистов все-таки не закроют. А, чтобы обеспечить безопасность горожан, на него вернут всю необходимую разметку.

- До 8 июня нанесут стрелки направления движения, а также выделенную дорожку для велосипедистов, - поясняют в пресс-службе городской администрации.

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Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет.

К тому же асфальт не первой свежести – щербатый, в ямках, трещинках. С трудом верится, что только в прошлом году мост обновили. Потратив на это примерно 56 миллионов рублей. Одно из самых любимых мест для прогулок горожан перекрыли на месяц. Причем летом, когда на Татышев каждый день устремляются тысячи людей – мамы с колясками и пенсионеры, велосипедисты и роллеры… (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU