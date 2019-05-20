Первая дорожная «вафля» появилась в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-20T08:54:46+03:00

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На дороге в Красноярске появилась первая «вафля». Сетчатую разметку нанесли в самом центре, на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума, сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях.

«Вафля» нужна для того, чтобы запретить водителю выезжать на забитый перекресток и тем самым создавать еще большие помехи для других автомобилей. Такая «сетка» должна вынудить его остановиться и переждать.

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В ночь с 16 на 17 мая перекрывают участок дороги Красноярск – Солонцы. Как сообщили в управлении дорог, это произойдет в районе заправки «25 часов». Закроют полосы в сторону Солонцов (смотрим схему), оставив по одной в каждом направлении. Это нужно для укладки ливневки и замены дорожного покрытия, поясняют специалисты.

Работы на этом участке планируют завершить в июле. А далее перекрытие будет сдвигаться до места возведения подземного перехода №1 (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU