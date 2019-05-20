2019-05-20T08:54:46+03:00
Общество

Первая дорожная «вафля» появилась в Красноярске

Для чего она нужна?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Первая дорожная «вафля» появилась в Красноярске. Фото: Город Красноярск.Первая дорожная «вафля» появилась в Красноярске. Фото: Город Красноярск.
Изменить размер текста:

На дороге в Красноярске появилась первая «вафля». Сетчатую разметку нанесли в самом центре, на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума, сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях.

«Вафля» нужна для того, чтобы запретить водителю выезжать на забитый перекресток и тем самым создавать еще большие помехи для других автомобилей. Такая «сетка» должна вынудить его остановиться и переждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу

В ночь с 16 на 17 мая перекрывают участок дороги Красноярск – Солонцы. Как сообщили в управлении дорог, это произойдет в районе заправки «25 часов». Закроют полосы в сторону Солонцов (смотрим схему), оставив по одной в каждом направлении. Это нужно для укладки ливневки и замены дорожного покрытия, поясняют специалисты.

Работы на этом участке планируют завершить в июле. А далее перекрытие будет сдвигаться до места возведения подземного перехода №1 (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовом мосту Красноярска восстановят разметку для велосипедистов и пешеходов
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать
С понедельника в четырех районах Красноярска отключают горячую воду
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации
Полярный день начался в Норильске
Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере
В Красноярске въехавшего в столб водителя из автомобиля вырезали спасатели
В Эвенкии эвакуировали 30 человек во время пожара в двухэтажном доме
В Богучанах пьяный лихач на иномарке протаранил автомобиль ДПС
Житель Ачинского района отрыл у себя в огороде «гранату»
«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала
В центре Красноярска женщина попала под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе
На левобережье Красноярска появится еще один исторический квартал
В Красноярске нашлась 12-летняя девочка, которая после школы не вернулась домой
В центре Красноярска изменится схема движения
В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими
Власти заставят устранить нарушения, допущенные при строительстве в Красноярске спортивных объектов
В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 лет
Крыши жилых домов в Красноярске ремонтируют 20 осужденных
В Красноярске начали озеленять вертикальные фигуры
Итоги Универсиады: к играм изготовили 65 тысяч игрушечных U-Лаек