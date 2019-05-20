2019-05-20T08:14:45+03:00
Общество

«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать

Причем капитально
Ася ЖУКОВА
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«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать. Фото: соцсети.«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать. Фото: соцсети.
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Разбитая плитка, ванна на деревянных брусочках, болтающийся электрический шнур… Пульмонологическое отделение красноярской больницы № 20, «прогремевшее» в соцсетях из-за нескольких шокирующих снимков, стали ремонтировать, рассказали в региональном минздраве.

Напомним, эта история произошла зимой 2018 года, когда одна из пациенток выложила в сеть несколько фото больницы. Позже выяснилось: они были сделаны в одной из недействующих душевых. Кроме того, в корпусе уже шел текущий ремонт.

А сейчас приступили и к капитальному. К слову, пульмонологическое отделение рассчитано на 50 пациентов, занимает весь третий этаж больницы. Поскольку людей много, места решили не сокращать. Ремонт проведут в два этапа: сначала в правом, потом в левом крыле. Если будет нужда в дополнительных койках, пациентов могут направить в другие городские больницы.

КОНКРЕТНО

Что планируется сделать? Отремонтируют 18 палат, служебки и подсобки, а также столовую, коридоры, холл… Здесь заменят окна и двери, освещение, сантехнику, трубы. Заново отделают потолки, полы и стены. Для маломобильных пациентов оборудуют специальные санузлы. Со всеми работами обещают справиться до осени.

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Это не кадры из фильма ужасов: в соцсети попали жуткие фотографии красноярской больницы

Расколотая вдребезги плитка на стенах, обшарпанный пол, кое-как примостившаяся на деревянных брусочках ванна. А рядом с ней болтается электрический шнур - того и гляди шарахнет!

Глядя на эти жуткие снимки, которые выложила в соцсети одна из жительниц Красноярска, невольно думаешь: это кадры из какого-то фильма ужасов или кино про заброшенный город типа Припяти. Но нет - абсолютно реальные. Откуда они взялись, выяснила «Комсомолка». Как оказалось - на фото попал ремонт (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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