2019-05-20T05:49:54+03:00
Происшествия

11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации

Прав у него не было
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации. Фото: ЧП Хакасия|Абакан.11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации. Фото: ЧП Хакасия|Абакан.
Изменить размер текста:

Школьное ДТП с жестоким исходом случилось в селе Шира (Хакасия) в субботу, 19 мая. Столкнулись «легковушка» и мотоцикл, которыми управляли подростки, один из них попал в реанимацию, сообщили в паблике «ЧП Хакасия|Абакан».

- Девушка-одиннадцатиклассница, которая только что получила водительское удостоверение, была за рулем автомобиля «Ока», - пояснили в пресс-службе УГИБДД по РХ. – Она собиралась повернуть налево, но увидела двигавшихся со стороны поселка Жемчужный мотоциклистов. Одного пропустила. А потом все-таки решила совершить маневр. Ей показалось, что до другого еще далеко.

Когда «Ока» уже заканчивала поворот, в нее на скорости врезался мотоцикл. От удара водителя перебросило через авто, он получил несколько переломов: бедра, ключицы, предплечья.

Скоро выяснилось: это 17-летний парень, десятиклассник, прав у него не было. Но школьника время от времени видели за рулем «байка», говорят местные.

Подростка, который находился в состоянии травматического шока, увезли в реанимацию. Полицейские проводят проверку ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Полярный день начался в Норильске
Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере
В Красноярске въехавшего в столб водителя из автомобиля вырезали спасатели
В Эвенкии эвакуировали 30 человек во время пожара в двухэтажном доме
В Богучанах пьяный лихач на иномарке протаранил автомобиль ДПС
Житель Ачинского района отрыл у себя в огороде «гранату»
«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала
В центре Красноярска женщина попала под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе
На левобережье Красноярска появится еще один исторический квартал
В Красноярске нашлась 12-летняя девочка, которая после школы не вернулась домой
В центре Красноярска изменится схема движения
В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими
Власти заставят устранить нарушения, допущенные при строительстве в Красноярске спортивных объектов
В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 лет
Крыши жилых домов в Красноярске ремонтируют 20 осужденных
В Красноярске начали озеленять вертикальные фигуры
Итоги Универсиады: к играм изготовили 65 тысяч игрушечных U-Лаек