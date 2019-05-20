СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-20T05:49:54+03:00

11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации. Фото: ЧП Хакасия|Абакан.

Прав у него не было

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Школьное ДТП с жестоким исходом случилось в селе Шира (Хакасия) в субботу, 19 мая. Столкнулись «легковушка» и мотоцикл, которыми управляли подростки, один из них попал в реанимацию, сообщили в паблике «ЧП Хакасия|Абакан».

- Девушка-одиннадцатиклассница, которая только что получила водительское удостоверение, была за рулем автомобиля «Ока», - пояснили в пресс-службе УГИБДД по РХ. – Она собиралась повернуть налево, но увидела двигавшихся со стороны поселка Жемчужный мотоциклистов. Одного пропустила. А потом все-таки решила совершить маневр. Ей показалось, что до другого еще далеко.

Когда «Ока» уже заканчивала поворот, в нее на скорости врезался мотоцикл. От удара водителя перебросило через авто, он получил несколько переломов: бедра, ключицы, предплечья.

Скоро выяснилось: это 17-летний парень, десятиклассник, прав у него не было. Но школьника время от времени видели за рулем «байка», говорят местные.

Подростка, который находился в состоянии травматического шока, увезли в реанимацию. Полицейские проводят проверку ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU