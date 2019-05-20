Полярный день начался в Норильске

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-20T04:39:48+03:00

Солнце не будет заходить больше двух месяцев

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В Норильске Красноярского края начался полярный день. Кто не знает, это, когда солнце не заходит за горизонт больше двух месяцев.

Полярный день в Норильске продолжится с 19 мая до 25 июля. Местные жители считают: именно с этой даты в городе воцаряется настоящая весна. А после – с 25 июля до 15 августа наступят белые ночи. Солнце уже заходит, но оказывается на небольшой глубине под горизонтом. Поэтому стоят сумерки. Впрочем, белые ночи любят не все, кое-кто считает, что они мешают спать.

СПРАВКА

Норильск - один из пяти самых северных городов мира (с численностью жителей больше 100 тысяч человек). В список входит также наш Мурманск.

Две трети года среднемесячные температуры воздуха – минусовые. Безморозны лишь вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой бывает до минус 56, а то и холоднее.

В городе выпадает до двух миллионов тонн снега. То есть на каждого норильчанина приходится по 10 тонн снега в год.

ИСТОЧНИК KP.RU