2019-05-20T07:10:47+03:00
Происшествия

Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере

Личность погибшей устанавливает полиция
Ася ЖУКОВА
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Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере. Фото: ДТП/ЧП Красноярск инстаграм.Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере. Фото: ДТП/ЧП Красноярск инстаграм.
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За ДК Автомобилистов в Кировском районе Красноярска обнаружено обезображенное тело женщины. Страшную находку обнаружили дети неподалеку от игровой площадки, сообщили в инстаграме «ДТП/ЧП Красноярск».

Предварительно: женщина погибла в воскресенье, 20 мая, рассказывают пользователи:

- Ее пытались сжечь, сгорело полтела.

Впрочем, проверяется также и версия с несчастным случаем. Пока установить имя и возраст погибшей не удалось. На месте работали полицейские и эксперты.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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