Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере

СЕГОДНЯ 04:18 2019-05-20T07:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

За ДК Автомобилистов в Кировском районе Красноярска обнаружено обезображенное тело женщины. Страшную находку обнаружили дети неподалеку от игровой площадки, сообщили в инстаграме «ДТП/ЧП Красноярск».

Предварительно: женщина погибла в воскресенье, 20 мая, рассказывают пользователи:

- Ее пытались сжечь, сгорело полтела.

Впрочем, проверяется также и версия с несчастным случаем. Пока установить имя и возраст погибшей не удалось. На месте работали полицейские и эксперты.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жиголо убил лучшего друга ради соседки, а брошенная жена сдала его полиции

Дамским угодником Бородулина не назовешь. Скорее, наоборот. Высокий, видный, от женщин не было отбоя. Смотрели как кролик на удава, вспоминает одна из подруг. Даже мужчины признавали: у него, как у Распутина, прямо-таки магический дар. Буквально гипнотизирует людей. Покупались и самые искушенные (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU