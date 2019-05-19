В Красноярске въехавшего в столб водителя из автомобиля вырезали спасатели

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-19T13:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске в ночь на 19 мая водитель автомобиля «ВАЗ-2114» въехал в столб. ДТП произошло на съезде с Октябрьского моста. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они же сообщили некоторые подробности случившегося.

«Он как летел, так и через бордюры в столб вошел, водитель пытался в себя прийти, но его переломало сильно, такое чувство, что все ребра переломало, пассажира не видел я с ним, когда проверял на пульс, алкоголем не пахло вроде…», - написал Роман Романов.

В автомобиле разбита вся передняя часть Фото: ЧП-Красноярск

Известно, что водителя из покореженного салона вырезали спасатели.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – Не был пристегнут ремнем безопасности, и получил серьезные травмы. Сейчас устанавливается, что послужило причиной аварии.Был ли виновник происшествия пьян, устанавливается. В больнице у него возьмут все необходимые анализы.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU